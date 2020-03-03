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Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor

Son dönemde Instagram’da karşımıza çıkan hikayeler özelliğinin bir benzeri LinkedIn’e geliyor.

03 Mart 2020 Salı 20:56
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Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor

İlk olarak Snapchat’te karşımıza çıkan hikayeler özelliği sosyal medya uygulamaları arasında yaygınlaşmaya devam ediyor.  

Geçtiğimiz dönemde Facebook,  WhatsApp ve Instragram  uygulamalarına entegre edilen hikayeler özellikle Instargam’da hatırı sayılır bir kullanım oranı yakalamıştı.  
  
Bu trende ayak uyduran şirketler kervanına LinkedIn de katıldı.  
CNet’te yer alan habere göre, İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn'in bu özelliği kullanıma sunmak için ilk adımı attı.  
  
Aynı habere göre, LinkedIn hikayeler özelliğini test etmeye başlamış durumda. Söz konusu özellik kullanıma girdikten sonra LinkedIn  kullanıcıları belirli bir süre ile yayında kalacak ve daha sonra otomatik olarak silinecek paylaşımlarda bulunabilecek. 

Söz konusu özelliğin LİnkedIn üyelerinin kullanımına açılacağı tarihe dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor 

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