Instagram’dan ‘stalk’ yapanları üzen güncelleme!

Instagram, her geçen gün yeni bir özelliği ile bizleri karşılarken bu kez oldukça önemli bir özelliği kaldırıyor. Instagram güncelleme ile birlikte Instagram takip sekmesini kaldırmayı planlıyor.

TAKİP SEKMESİ KALKIYOR

Instagram, her geçen gün yeni bir özelliği ile bizleri karşılarken bu kez oldukça önemli bir özelliği kaldırıyor. Instagram güncelleme ile birlikte Instagram takip sekmesi Instagram, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Buzzfeed, bu sekmenin gelecek haftadan itibaren kaldırılmaya başlayacağını belirtmiş olsa da bazı kullanıcılar ağustosun başında bu sekmenin kaybolduğunu belirtti.