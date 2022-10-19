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İnternetinizin tam çekmesi için hemen deneyin

Çekmeyen internet bağlantıları oldukça sinir bozucu durumlara yol açabiliyor. Özellikle pandemiden sonra artan evden çalışma ile internette yaşanan bozukluklar büyük problemlere neden olabiliyor. İnternetin çekmesi için çözüm yolu arıyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:28
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İnternetinizin tam çekmesi için hemen deneyin



Önemli bir iş üzerindeyken, toplantıdayken, film izlerken çekmeyen internet bağlantıları gerginlik yaşatabiliyor. İnternetin hızlanması için çok çeşitli yöntemler deneniyor ancak bu yöntemler çoğu zaman fayda sağlamıyor. Wifi sinyallerini artırmak ve interneti hızlandırmak için WiFi genişleticiler satılıyor. Ancak işiniz hızlıysa veya böyle bir ürüne para vermek istemiyorsanız evde kendi wifi genişleticinizi yapabilirsiniz.

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Wifinizi genişletmek, internetinizi hızlandırmak için tek ihtiyacınız olan malzeme iki adet teneke kutu. Bu kutuları içtiğiniz içecekler kolay ve uygun fiyata elde edebilirsiniz.

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Wifi ağını genişletmek için kullandığınız kutunun kuru ve temiz olduğundan emin olun. Kutu tırnağını çıkarın ve kutunun altını kesin. Ardından üst kısmı kesmeye başlayın, ancak tamamen kesmeyin. Tenekeyi yana doğru kesin, böylece tamamen açabilirsiniz.

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Kutunun üst kısmını tırnağın çıktığı bölümden wifi aletinizin antenlerinden birinin üzerine yerleştirin. Diğer genişletici ile tekrarlayın. Alüminyum wifi sinyalinizi çok güçlü bir şekilde dağıtacaktır.

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Bu uygulamanın yanı sıra modeminizin nerede durduğu da internetin çekmesi için oldukça önemlidir. Mutfakta bulunan modemler internetin az çekmesine neden olmaktadır.

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Modeminizin yanında televizyon, radyo gibi teknolojik cihazların bulunması da wifi sinyali gönderme oranını gittikçe azaltmaktadır.

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Buzdolabı, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makineleri de wifi sinyallerini azaltıyor.

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