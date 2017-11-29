İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey

Her gittiğiniz yerden resim atmayın

Her gittiğiniz yerden resim atarak hem nerde olduğunu bildirmiş olur hemde evinizin boş olduğunu hırsızlara haykırmış olursunuz.



Saygınızı bırakmayın

Gerçek hayatta nasılsanız internette de öyle olun. Saygınızı asla bırakmayın.



Küfür etmeyin

İnternette küfürler savurmayın. Nasıl olsa karşımdaki bana bir şey yapamaz diye düşünmeyin. Bir gün birisi sizi şikayet ederse çok uğraşırsınız.



Tüm özel dosyalarınızı internete emanet etmeyin

Bulut depolama hizmetleri hayatımızı kolaylaştırsa da maalesef bazen tüm bilgileriniz çalınabiliyor ve tüm içerikleriniz başka insanlara geçebiliyor. Bu nedenle çok özel olan dosyalarınızı internete emanet etmeyin.



Sosyalliği internette aramayın

İnternet sosyalleşmek için çok iyi bir araç olara görünse de aslında bizi sosyallikten uzaklaştırıyor. Bu nedenle bazen dışarıda da bir hayatın olduğunu unutmayın.



İnternette tanıştıklarınıza hemen güvenmeyin

İnternette gördükleriniz her zaman "gördükleriniz" olmayabilir. Bu nedenle internette tanıştıklarınıza hemen güvenmeyin.

İnternetteki her siteye girmeyin

Sahte alışveriş sitelerinden, dolandırıcılık sitelerine dolandırıcılıktan yasa dışı ürünler satanlara bir çok kişi internette. Bunların tuzaklarına düşmemek, dolandırılmamak için bilmediğiniz sitelerden uzak durun.