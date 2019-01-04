iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta

iOS 13 için Apple çalışmalarını tam gaz sürdürürken, MacRumours'un paylaştığı bilgilere göre iOS 13 test edilmeye başladı bile!

iOS 13 için geri sayım başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan WWDC'19 etkinliği kapsamında ilk kez karşımıza çıkması beklenen iOS 13 sürümü, bugünlerde test ediliyor ve son haline getirilmesi için yoğun bir uğraş veriliyor. Apple'a yakın kaynaklara göre iOS 13'ü teknoloji devi aylardır test ediyor ve epey yol kat edilmiş durumda.





MacRumours, tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda teknoloji devinin, bazımodellerinde yeni iOS sürümünü iOS 12’nin yayınlanmasının hemen ardından test etmeye başladığını görüyoruz.iOS 13 ile birlikte iPhone ve'lerde neler değişecek? Bu soruya yanıt verebilmek için oldukça erken. Ancak beklenen bazı özellikler de yok değil: Örneğin Always on Display ve gelişmiş çoklu görev penceresinin yeni sürüm ile birlikte gelmesi ön görülüyor. Kısacası, arayüz yeniliklerinin ağırlık verildiği bir iOS sürümbizleri bekliyor.