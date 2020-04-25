iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!

Benzer durum yurt dışı için geçerli. Galaxy S20 ve Google Pixel 4 gibi rakiplerinden daha uygun bir fiyat etiketine (699 dolar) sahip.

Yüksek satış rakamlarına ulaşan iPhone 11 popülerliğini korurken, gözler Eylül ayında tanıtılacak iPhone 12 serisine çevrildi.

Dört modelden oluşacağı iddia edilen bu serinin giriş modeli için sevindirici bir iddia ortaya atıldı.

Serinin giriş modelinde yani iPhone 12’de BOE tarafından üretilen LCD ekranların kullanılması planlanıyor.

Apple’ın uzun süredir çalıştığı Samsung ve LG karşısında avantaj sağlamak isteyen BOE’nin daha düşük bir ekran maliyeit ile Apple’ın karşısına çıktığı dile getiriliyor.

Bu kapsamda teknoloji devinin ekran maliyetinde yaşanan düşüşü telefonun fiyatına yansıtacağı belirtiliyor.

UBI Research analisti ve endüstri uzmanı Chung-Hoon Lee, 5,4 inç ekranlı iPhone 12’nin 600 ila 700 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor.

Bu kapsamda 650 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkması bile rakiplerini zora sokacaktır.

Giriş modelini bir kenara bırakacak olursak, 6.1 inçlik iPhone 12’nin 750 dolar fiyata sahip olması bekleniyor.

Aynı ekran büyüklüğüne sahip olan 12 Pro’nun 999 dolar, 6.7 inç ekrana sahip olan 12 Pro Max’ın ise 1099 dolar fiyat etiketi ile kullanıcıları karşısına çıkacağı iddia ediliyor.

Apple, iPhone 12 serisi ile birlikte 5G desteğini kullanıcılara sunacak.