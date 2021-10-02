iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra ile hız testine girdi

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. Bu durum özellikle sektörün gelişmesine ve daha iyi ürünlerin ortaya çıkmasına ön ayak oluyor. Sürekli daha güçlü ve daha gelişmiş ürünler tanıtmak için çalışan şirketler, müşterileri kendine çekmek için uğraşıyor.

Henüz geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 13 serisi, doğal olarak Android rakipleriyle sık sık karşılaştırılıyor. Yapılan bir testte iki rakip firmanın en güçlü telefonları boy gösteriyor. Ailenin en güçlüsü iPhone 13 Pro Max, bu yılın Ocak ayında tanıtılan Samsung Galaxy S21 Ultra ile hız testine tabii tutuldu.

iPhone 13 Pro Max ile göz muayenesi yapan doktor gündem oldu

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 13 Pro Max telefonuyla göz muayenesi yapan doktor kısa sürede gündem oldu.

iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: İşte kazanan

Apple’ın Bionic A15 çipi, Qualcomm’un amiral işlemcisi Snapdragon 888 ile eşit şartlarda karşılaştırıldı. PowerBuff ismli YouTube kanalı, alışılageldiği gibi iki cihazdan da aynı uygulamalara girip çıkış yaptı. Tüm uygulamalar bittiğinde yarışın kazananı beli oldu. iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra‘yı geride bıraktı.

Apple’ın amirali turu 1 dakika 51 saniyede tamamlarken, Samsung’un en güçlüsü testten 1 dakika 58 saniyede ayrıldı. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S21 Ultra 120Hz yenileme hızına sahip 2X Dinamik AMOLED ekran, Exynos 2100 / Snapdragon 888 işlemci, 12GB / 16GB RAM ve 108 Megapiksel kameraya sahipti

iPhone 13 Pro Max ise Super Retina XDR OLED panelli 120Hz yenileme hızına sahip ekran, Apple Bionic A15 işlemci, 6GB RAM ve 12 Megapiksel kamerayla resmiyet kazanmıştı.

iPhone 13 Pro Max teknik özellikleri

Ekran:6.7 inç – 1284 x 2778 piksel – 457 PPI – Super Retina XDR OLED – 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık (tipik), 1200 nit (maksimum), yüzde 87.8 ekran gövde oranı

﻿Cam koruması: Ön ve arka taraf Corning Gorilla Glass

﻿Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision

Donanım:İşlemci: Apple A15 Bionic

﻿Grafik İşlem Birimi: 5 çekirdekli Apple GPU

﻿Depolama – RAM: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza, microSD kart desteği yok, 6 GB RAM

Kamera:Ana kamera: 12 Megapiksel f/1.5, 26mm (geniş açı) , 1/1.76″ sensör, Dual Pixel, PDAF, OIS

﻿2. kamera: 12 Megapiksel f/1.8, 13mm (ultra geniş açı), 1/2.55″ sensör, Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi

﻿3. kamera: 12 Megapiksel f/2.8 77mm (telefoto),1/1.72 , PDAF, OIS Otomatik Odaklama, Optik Zoom (3x) 0.8μm (1.6μm) Piksel

﻿Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps, 720p@30fps

﻿Ağır çekim video: 1080p@240fps, 720p@960fps

﻿Ön kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, 26mm, 1/3.24, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, Auoto-HDR

﻿4K@30/60fps, 1080p@30fps

Diğer:Batarya: 4400 mAh pil / 20W hızlı şarj / 15W kablosuz şarj

﻿İşletim Sistemi: iOS 15