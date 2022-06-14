Künye
Kıbrıs 21
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

IPhone 14 ailesinin kamera özellikleri

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ailesinin kamera özellikleri ile ilgili yeni bir rapor yayınladı.

14 Haziran 2022 Salı 18:53
0 Okunma
IPhone 14 ailesinin kamera özellikleri
banner48

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçecek ve delikli ekran kullanacak.

Öte yandan, yeni modellerin kamera özelliklerine dair bazı detaylar ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ailesinin kamera özellikleri ile ilgili yeni raporunu yayınladı.

iPhone 14 kamera özellikleri

Paylaşılan bilgilere göre Sony, iPhone ailesi için kamera sensörü tedarik etmeye devam edecek. Şirket, lens konusunda ise Genius ve Largan ile çalışacak.

Kuo tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 14, şirketin son yıllardaki en büyük ön kamera güncellemesiyle piyasaya sürülecek.

Rapora göre, telefonun ön kamerası önemli ölçüde iyileştirilecek ve mevcut sabit odaklı kameraya kıyasla fotoğraf ve video konusunda daha iyi sonuçlar elde edecek. Apple, yeni modelde otomatik odaklama özelliğine sahip lens kullanacak.

iPhone 13 modelinde beş parçalı lens kullanan Apple'ın, iPhone 14 ön kamerasında daha kaliteli fotoğraf ve video için altı parçalı f/1.9 lens kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Şirketin arka kameradaki iyileştirmeler için ise iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine odaklanacağı belirtiliyor.

Örneğin Apple, 8K video desteğine sahip 48 megapiksel geniş açılı kamerayı iPhone 14 Pro modelinde karşımıza çıkarabilir.

iPhone 14 modelleri 6GB RAM ile gelecek

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, iPhone 14 serisi akıllı telefonların özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı. Aktarılan bilgilere göre, serideki dört modelin tamamı 6 GB RAM kapasitesi sunacak.

TrendForce'a göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, daha hızlı ve aynı zamanda enerji verimliliği daha yüksek LPDDR5 RAM'le gelecek. Öte yandan, iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise LPDDR4X RAM'leri kullanmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
IPhoneKameraözellik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'ın yapay zekası canlandı
Google'ın yapay zekası canlandı
Yapay Zeka yalnızca kendisinin anlayabileceği bir dil oluşturdu
Yapay Zeka yalnızca kendisinin anlayabileceği bir dil oluşturdu
AB, mobil cihazların aynı şarj girişine sahip olması teklifini kabul etti
AB, mobil cihazların aynı şarj girişine sahip olması teklifini kabul etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim