Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!

iPhone 14 sızıntıları tam gaz!

Apple'ın yeni iPhone 14 ailesine yönelik sızıntılar büyük hızla sürüyor. Şimdi ise iPhone 14 modellerinin ön cam panelleri sızdırıldı. iPhone 14 Pro'nun ekran panelleri yeni tasarımı ortaya çıkardı.

29 Nisan 2022 Cuma 11:13
318 Okunma
iPhone 14 sızıntıları tam gaz!

iPhone 14 modelleri konuşulmaya devam ediyor. Ailenin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. iPhone 14 Pro modellerinin ise Face ID sensörleri ve ön kamera için hap şeklinde bir delik ve nokta şeklinde bir delik olmak üzere iki küçük ekran deliğine sahip olacağı söylentileri var. Şimdi ise bu tasarımın gerçek dünyada nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

iPHONE 14 MODELLERİ BÖYLE GÖRÜNEBİLİR

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da dört iPhone 14 modelinin ön cam panellerine ilişkin bir fotoğraf yayınlandı. Fotoğraftaki paneller, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in iki küçük ekran deliğine sahip yeni tasarımını ortaya koydu. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'e ait olduğu söylenen panellerde ise iPhone 13'teki çentiğin yer aldığı görüldü.

iPhone 14

BİR ŞEY DAHA...

Paneller yalnızca bunları göstermedi. Aynı zamanda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in biraz daha ince çerçevelere ve daha uzun en boy oranına sahip olacağının sinyalini verdiler.

Söz konusu fotoğraftaki panellerin gerçekten de iPhone 14 ailesine ait olup olmadığı belli değil. Ancak ön cam paneller, iPhone 14 modelleri hakkında şimdiye kadar duyduğumuz tüm söylentilerle uyuşuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...
Instagram'dan gönderiler için yeni özellik: Twitter'a benzeyecek
Instagram'dan gönderiler için yeni özellik: Twitter'a benzeyecek
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim