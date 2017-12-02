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iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı

Apple'ın yeni telefonu iPhone X'u satın alan bir Türk, cihazdan "kıl çıktığı" gerekçesiyle para iadesi aldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:07
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
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24 Ekim'de 6.099 TL fiyatla Türkiye'de satışa sunulan iPhone X, çerçevesiz ekranı ve yüz tanıma teknolojisi Face ID ile dikkat çekiyor. Cihazın ülkemizdeki ilk sahiplerinden olan 'gkn s' rumuzlu Ekşi Sözlük kullanıcısı, cihazından kıl çıktığı için parasını geri istedi.

LOG'un haberine göre, yeni telefonunun kutusunu açarken video çekti ve bu esnada telefonun arka bölümündeki jelatinin arkasında bir kıl olduğunu fark etti.

Apple müşteri hizmetlerine başvuran kullanıcı, telefonu satın aldığı teknoloji mağazasına yönlendirildiğini ve firmanın para iadesi yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Ekşi Sözlük kullanıcıları, el değmeden üretilen iPhone X'dan kıl çıkmasının arkasında, cihazın '14 gün içerisinde koşulsuz iade' seçeneğiyle geri dönmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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