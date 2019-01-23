iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...

Bu geçişle birlikte uygun fiyatlı iPhone modellerinin LCD ekranları, yerini OLED ekranlara bırakacak.

Apple, OLED ekranlı iPhone modelleri için kapsamlı bir geçiş yapmaya hazırlanıyor. Çentikli ekrana sahip telefonların da sonunu getirecek olan Apple, 2020 yılı itibariyle telefonlarında OLED ekran kullanmayı planlıyor. Daha uygun maliyetlerle üretilen OLED ekranların iPhone modellerine taşınmasıyla beraber Apple'ın daha ucuza iPhone satabileceği ve fiyatların bu durumdan doğrudan etkileneceği konuşuluyor.





Ancak bu geçiş sanıldığı kadar da kolay olmayacak. Çünkü OLED ekran üretiminde aslan payı'a ait ve bu durum Apple için mali yükün artması anlamına geliyor.The Wall Street Journal‘ın aktarmış olduğu rapora göre, LG ve BOE‘nin de yakın zaman içerisinde OLED ekran paneli üretimine başlayacağını da müjdelendi.