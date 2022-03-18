iPhone kullanıcıları dikkat!

Kripto paralara ilgi artmasıyla kripto para borsaları da bu ilgiden nasibini alırken, iPhone kullanıcıları siber dolandırıcıların yeni tuzağına karşı dikkatli olmaya davet edildi. Öyle ki bu uyarıyı dikkate almazsanız hayatınız boyunca biriktirdiğiniz tüm paranızı kaybedebilirsiniz.

iPHONE İÇİN SAHTE UYGULAMA ŞOKU! APPLE'IN DUVARLARINI AŞIP...

The Sun gazetesinin aktardığı bir haberde, saldırganların, iOS kullanıcılarına sahte kripto para uygulamaları dağıtmak için Apple'ın güvenlik duvarlarını aşmayı başardığı kaydedildi.

Kötü amaçlı yazılımın bir cihaza yüklendikten sonra insanların kripto para cüzdanlarını bilgisi olmadan boşalttığı ifade edildi.

İngiltere merkezli bir güvenlik yazılım ve donanım şirketi olan Sophos, bunun "CryptoRom" olarak bilinen organize bir suça benzediğini, kurbanları tuzağa düşürmek ve güvenlerini kazandıktan sonra birikimlerini çalmak için genellikle romantik anlamda sosyal mühendislik ve sahte finansal uygulamaları ve web sitelerinin bir kombinasyonunu kullandığını aktardı.

SİBER DOLANDIRICILIK NASIL OLUYOR?

Sophos'a göre, dolandırıcılık şu şekilde gerçekleşiyor;

Siber dolandırıcılar, geliştiricilerin beta uygulamalarının herkesten önce denenmesini sağlayan Apple'ın TestFlight uygulamasındaki bir açıktan yararlanıyor. Kötü niyetli, sahte kripto para uygulamaları oluşturuyorlar ve daha sonra bunları TestFlight aracılığıyla kullanıcılara dağıtıyorlar.

Geliştiriciler, tehlikeli uygulamaları yüklemek için TestFlight üzerinden 10 bine kadar test kullanıcısını davet edebiliyor. Ayrıca cihazında TestFlight yüklü olan herhangi bir iOS kullanıcısı da bu uygulamaları indirebiliyor. Uygulamalar meşru kripto para cüzdanları veya borsaları gibi görünse de insanlar bu tehlikeli uygulamaları indirdiğinde Bitcoin gibi kripto paraları dolandırıcılar tarafından çalınıyor.

"HAYATLARI BOYUNCA BİRİKTİRDİKLERİ PARAYA MAL OLUYOR"

Bu tehdidin hala çok aktif olduğunu kaydeden şirket, dünyanın dört bir yanındaki kurbanları etkilemeye devam ettiğini ve bazı durumlarda insanların hayatları boyunca biriktirdikleri paraya mal olduğunu söyledi.

Öte yandan araştırmacılar, Android kullanıcılarının da kötü amaçlı yazılım tarafından hedef alındığını ekledi.

Apple daha önce TestFlight kullanıcılarını bilinmeyen kaynaklardan yazılım indirip yüklememeye çağırmıştı. Ayrıca şirketin dolandırıcılıktan kaçmak için ipuçları veren bir internet sayfası da bulunuyor.