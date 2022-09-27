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iPhone kullanıcıları şokta

iPhone kullanıcıları, iOS 16'yı yükledikten sonra pil ömrü sorunlarından şikayet etmeye devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır kullanımda olan iOS 16'daki pil sorunu kullanıcıları şoke etmiş durumda. Bir yazılım güncellemesinden sonra pil ömründe geçici bir düşüş normal görünse de bu kez Apple'ın çözmesi gerekenler problemler varmış gibi görünüyor.

27 Eylül 2022 Salı 09:26
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iPhone kullanıcıları şokta



iOS 16 pil sorunuyla gündemde. Apple, iOS 16'yı yaklaşık iki hafta önce piyasaya sürdü. Yeni kilit ekranı ve pil yüzdesi gibi dikkate değer özellikleri denemek isteyen kullanıcılar iOS 16'ya hemen geçiş yaptı. Ardından iOS 16 pil sorununa dair şikayetler gelmeye başladı. Pek çok kullanıcı, pil ömrünün düştüğünden ve daha az ekran süresi aldığından şikayet etti. İşte detaylar!

iOS 16 PİL ŞİKAYETLERİ HALA DEVAM EDİYOR

iPhone'unuzu yeni bir iOS sürümüne güncellediğinizde, bu güncellemeyi yükledikten hemen sonra pil ömrünüz genellikle etkilenir. Ancak bu geçicidir. Bunun nedeni ise iOS'un arka planda ciddi bir indeksleme yapmasıdır. Arka plandaki tüm çalışmalar tamamlandığında şikayetler genellikle azalır. Ancak bu yıl böyle olmadı. iOS 16 yükleyen birçok kullanıcının şikayetlerine bakılırsa bu sefer farklı bir şeyler oluyor gibi.

Reddit, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında iPhone kullanıcılarının binlerce şikayeti mevcut. Bu kullanıcıların tümü, iki hafta önce iOS 16'yı yükledikten sonra iPhone pil ömrünün önemli ölçüde etkilendiğini söylüyor.

Kullanıcılardan biri şikayetinde şöyle yazdı: "Pil tüketimim normalden çok daha fazla... Davranışlarımda hiçbir değişiklik olmadı. iOS 15'te çoğunlukla eve %85 - %90 arası bir pil yüzdesiyle geldim. iOS 16 ile bu %65 – %75 arasında." dedi.

Başka bir kullanıcı ise "13 Pro Max'in pili deli gibi bitiyor... Telefonun tekrar normale dönmesinin birkaç gün sürdüğünü biliyorum ama şimdiden neredeyse bir hafta oldu. 15.7'ye geri dönmeyi düşünüyorum ama önce bazı görüşlere ihtiyacım olabilir." ifadelerini kullandı.

Apple, iOS 16 kullanıcılarının bu pil ömrü şikayetleri hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak şirket, pil ömrü iyileştirmelerinden bahsetmeden iOS 16.0.2 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. iOS 16.1 güncellemesi ise halihazırda test ediliyor. iOS 16.1 güncellemesinden sonra pil ömrünün biraz daha iyileşebileceğine yönelik tahminler bulunuyor.

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