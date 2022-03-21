iPhone'lar pil sorunu yaşıyor!

Apple, iOS 15.4'ü kullanıma sunmaya sunduğunda, iOS 15.4'ün özelliklerini açıklamıştı. iPhone 12 ve daha yenisinde maske takarken Face ID özelliği bunlardan en dikkat çekeni olmuştu.

iOS 15.4 SONRASI iPHONE PİL SORUNU! KULLANICILAR ŞİKAYET ETTİ

Ancak iOS 15.4 güncellemesi sonrası kullanıcılardan iPhone pil sorunu yaşamaya başladıklarına dair raporlar geliyor. Örneğin Twitter'da paylaşım yapan bir iPhone 13 Pro Max kullanıcısı, iOS 15.4'ün gün ortasında pilinin yarısını harcadığını söylüyor.

Sorunun tam olarak neden kaynaklandığı bilinmezken, küresel açıdan yaygın olmaktan uzak olduğu tahmin ediliyor.

Yine de, pil tüketimi rakamlarının biraz yüksek göründüğüne dair bazı görüşler de var.

iPHONE PİL SORUNU NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Bazı kullanıcılar, Apple'ın yüksek yenileme hızını (120Hz ProMotion) çok daha sık kullanmaya başladığı teorisini ortaya atmış durumda.

Ancak ProMotion sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde bulunan bir özellik. Etkilenen modellerin iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max'ten ibaret olmadığı söylendiğinden bu teori çürüyor.

Bu konudaki gelişmeleri tam olarak öğrenebilmek için Apple tarafından önümüzdeki günlerde gelecek olası açıklamaları yakından takip etmek gerekiyor.