iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!

Apple'ın yıllardır iPhone, iPad ve iPod Touch modellerinde kullandığı ve bir standart halini alan lightning girişi bu yıl tanıtılacak yeni model iPhone'larla tarih oluyor. Lightning girişi yerini bakın kime bırakıyor?

iPhone'lar için bir dönemin sonu geliyor. Yıllardır hayatımızda olan lightning girişi Apple cihazlardan kaldırılıyor. En azından şirkete yakın kaynakların iddiasına göre yeni iPhone modellerinde bulunmayacak olan lightning girişi, şirket için yeni dönemin sinyallerini veriyor.





İnternete sızan bilgiler doğrultusunda yayınlanan bazı konsept görseller de yeni modellerin lightning yerine USB Type-C arabirimini artık kullanmaya başlayacağını ortaya koyuyor.Bu aslında şaşırtıcı bir gelişme değil. Zira Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu en yeni iPad Pro modelinde lightning girişi yok ve USB Type-C arabirimine geçilmiş durumda. İlk kez bir iPad'de yer almayan lightning girişi yavaş yavaş iPhone'lardan da kaldırılacağa benziyor.