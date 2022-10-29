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iPhone'larda şok sorun!

Bazı iPhone kullanıcıları Wi-Fi sorunu yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcıların Reddit, Twitter ve Apple destek forumlarında paylaştıkları raporlara göre bazı iPhone'larda Wi-Fi bağlantısı kesiliyor. Bunun arkasında ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.1 güncellemesinin olduğu öne sürülüyor.

29 Ekim 2022 Cumartesi 11:02
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iPhone'larda şok sorun!



Apple, iOS 16.1 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınladı ve böylece iOS 16'nın ilk büyük güncellemesi dağıtıldı. iOS 16.1 güncellemesi ile pil göstergesi artık yüzde azaldığında boşalan dinamik bir simgeye sahip oldu. Fakat daha birçok yenilik getiren güncelleme, bu kez kullanıcı şikayetleriyle gündeme geldi. Bu şikayetler, Wi-Fi bağlantısı hakkında oldu.

iPHONE'LARDA Wİ-Fİ SORUNU

Reddit, Twitter ve Apple Destek forumlarındaki raporlara göre, iPhone'larını iOS 16.1'e güncelleyen kullanıcılar, güncellemeden sonra iPhone'larının düzenli aralıklarla ve bazen rastgele Wi-Fi bağlantısının kesildiğini bildiriyor.

Kullanıcılar, paylaşımlarına göre ortamlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, iPhone'larının gün boyunca periyodik olarak ve bazen de rastgele bağlantılarının kesildiğini söylüyorlar. Bazı kullanıcıların iPhone'larındaki tüm ağ ayarlarını sıfırlamayı denediği, ancak bunun etkili olmadığı belirtiliyor.

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