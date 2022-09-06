iPhone modellerinden SIM kart yuvası kalkıyor

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

Apple'dan eSIM kararı

Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın iPhone 14 ailesinin bazı modellerinde yalnızca eSIM teknolojisine yer vermeyi planladığını açıkladı.

Ayrıca Gurman'a göre, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 15 serisinin tamamı sadece eSIM destekli olacak ve SIM kart yuvası kalkacak.

Türkiye'deki kullanıcılar nasıl etkilenecek

Aslına bakacak olursak, iPhone'lardan SIM kart yuvasının kaldırılması ve tamamen eSIM'e geçilmesi, Türkiye'deki kullanıcıları pek de etkilemeyecek.

Çünkü ülkemizde hizmet veren operatörler, şu anda eSIM teknolojisini destekliyor. Tek yapmanız gereken, operatörünüzle iletişime geçmek.

Halihazırda Apple, eSIM destekli Apple Watch modellerini ülkemizde satışa sunuyor.

Yeni yapılan bir pazar araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl 1 milyara yaklaşan eSIM özellikli cihaz sayısı, 2025 yılına kadar 2 milyar seviyesine gelecek. Bu cihazların büyük bir kısmını ise akıllı telefonlar oluşturacak.