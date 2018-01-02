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iPhone sahipleri dikkat!

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Şirket Ocak ayı sonunu beklemeden bugünden itibaren indirimli batarya değişim programı başlattığını açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 14:32
iPhone sahipleri dikkat!
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Apple, garantisiz cihazlar için indirimli batarya değişiminin Ocak ayı sonlarından başlayarak 2018 yılı boyunca geçerli olacağını açıklamıştı. Şirket dün konu ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Bu açıklama ile birlikte iPhone için indirimli batarya değişim programı başlamış oldu.

Programın başlamasıyla ile birlikte yoğunluk yaşanacağı için kullanıcıların bataryalarını ne zaman değiştirebileceklerini öğrenmek için öncelikle Apple Destek ile görüşmeleri gerekiyor. Apple’ın başlattığı program yalnızca iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE‘yi kapsıyor.

Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti. Apple, bu kez de Türkiye’deki iPhone’lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı. Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekti.

iPad’lerin performansı düşürülmediği için programa dahil edilmedi. Yukarıda ismi geçen cihazların sadece batarya sağlığı kötü durumda olanlar indirimli değişimden yararlanacak. Telefonunuzun durumu Apple tarafından onaylandıktan sonra pil değişimi yapılabilecek.

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