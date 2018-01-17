iPhone'u çökerten internet sitesi!

Apple, bu zamana kadar güvenliği ile ön plana çıkan firma olmuştu. Ancak son iOS 11 ve macOS High Sierra sürümlerinde ortaya çıkan güvenlik açıkları firmanın itibarını sarsmıştı.

Apple, her ne kadar güvenlik açıklarını kapattığını söylese de her geçen gün araştırmacılar yeni açıklar keşfetmeye devam etmişti.

Bugün ise iPhone ve Mac'i çökerten bir internet sitesi ortaya çıktı. Burada yer alan linke iPhone üzerinde tıklandığında iPhone kitleniyor.

iPhone'u yeniden başlatıp Ayarlar>Safari>Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil seçeneğine tıkladıktan sonra iPhone eski haline geri dönüyor.

Mac'te ise sadece Safari tarayıcısından linke tıklandığında Safari çöküyor ve "Çıkmaya Zorla" seçeneği ile zar zor kapanıyor.

Apple'ın bu güvenlik açığını önümüzdeki günlerde kapatması bekleniyor.