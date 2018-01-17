Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116593
ALTIN
163.490
DOLAR
3.8075
STERLİN
5.2584
EURO
4.6598
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol açıyor
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol...
Diş fırçalarken dikkat!
Diş fırçalarken dikkat!
Grip tedavisinde ilk 48 saat önemli!
Grip tedavisinde ilk 48 saat...
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!

iPhone'u çökerten internet sitesi!

iPhone'u ve Mac'i çökerten internet sitesi ortaya çıktı!

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:39
iPhone'u çökerten internet sitesi!
banner10

Apple, bu zamana kadar güvenliği ile ön plana çıkan firma olmuştu. Ancak son iOS 11 ve macOS High Sierra sürümlerinde ortaya çıkan güvenlik açıkları firmanın itibarını sarsmıştı.

Apple, her ne kadar güvenlik açıklarını kapattığını söylese de her geçen gün araştırmacılar yeni açıklar keşfetmeye devam etmişti.

Bugün ise iPhone ve Mac'i çökerten bir internet sitesi ortaya çıktı. Burada yer alan linke iPhone üzerinde tıklandığında iPhone kitleniyor.
iPhone'u yeniden başlatıp Ayarlar>Safari>Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil seçeneğine tıkladıktan sonra iPhone eski haline geri dönüyor.

Mac'te ise sadece Safari tarayıcısından linke tıklandığında Safari çöküyor ve "Çıkmaya Zorla" seçeneği ile zar zor kapanıyor.

Apple'ın bu güvenlik açığını önümüzdeki günlerde kapatması bekleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple evden çalışacak eleman arıyor
Apple evden çalışacak eleman arıyor
Messenger eski haline dönüyor!
Messenger eski haline dönüyor!
Dikkat vücudunuz hepsini emiyor!
Dikkat vücudunuz hepsini emiyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim