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iPhone X ile yüzünü görünmez yaptı

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Japon uygulama geliştiricisi Kazuya Noshiro, iPhone X'in TrueDepth kamerası ve Face ID yüz tanıma sistemini kullanarak, yüzünü görünmez hale getirebilen bir uygulama geliştirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:35
iPhone X ile yüzünü görünmez yaptı
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Japonya'da yaşayan uygulama geliştiricisi  Noshiro, iPhone X'in yüzü 3 boyutlu olarak tarayabilen kızılötesi TrueDepth kamerası ve Face ID yüz tanıma sistemini, görünmez olmak için kullandı.

Noshiro, geliştirdiği uygulama ile gözleri ve ağzı dışında yüzünün tamamını şeffaf hale getirebildi.

Noshiro, J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter romanlarındaki görünmezlik pelerinini hatırlatan uygulamanın 10 saniyelik önizlemesini Twitter'dan paylaştı.

​Kullanıcılardan bazıları görüntüleri takdirle karşılarken bazıları da ‘korkunç' olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar da Noshiro'nun odanın görüntülerini önceden çekip daha sonra şeffaflık efekti için kullandığını ve bu uygulamanın gerçek olmadığını ileri sürdü.

Noshiro ise Twitter mesajlarında uygulamayı Japon oyun geliştirme platformu Unity üzerinden yaptığını belirtse de hangi araçları kullandığını net olarak açıklamadı.

Sadece görünmezlik ilüzyonunu yaratmak için arkaplan görüntüsünü çekerken sabit kamera kullandığını belirtti.

Uygulamanın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ya da ne amaçla kullanılacağına dair bir açıklamada henüz gelmedi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 18:10
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