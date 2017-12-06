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iPhone X’te bir hata daha

Apple’ın bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olan iPhone X yeni bir hata ile gündemde.

06 Aralık 2017 Çarşamba 10:40
iPhone X’te bir hata daha
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ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın başı yeni iOS güncellemesi ile dertte.. Daha önce pek çok hata haberine konu olan yeni iOS bu sefer iPhone X’te sebep olduğu bir hata ile gündemde. Apple’ın yüz tanıma teknolojisine ev sahipliği yapan ilk modeli olan iPhone X iOS 11.2 güncellemesi ile bu özelliğini kaybetti. Sosyal medyadan konuya tepkisini gösteren kullanıcılar çözümü yine kendileri buldu.

İşte iPhone X’te yaşanan Face ID sorunun çözümü:

Cihazınıza ‘hard reset’ yapın, birkaç dakika sonra telefonunuzu açın.

Kullanıcılar bu işlem sonrası sorunun sona erdiğini belirtiyor. Apple’ın yeni güncelleme ile sorunu kesin olarak ortadan kaldırması bekleniyor. Apple’ın lansmandaki tanıtımı esnasında da Face ID çalışmamamış, şirket bunun ekibin hatası nedeniyle yaşandığını açıklamıştı. Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül’de sunulmuştu. Ancak milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu. iOS 11 sürümünde yaşanan sorunlar sonrasında elini çabuk tutan Apple, iOS 11.1’i yayınlamış ancak otomatik tamamlamanın ‘i’ harfi yerine ‘A[?]’i önermesi en çok eleştiri alan hatalardan birisi olmuştu. iPhone’lardaki bu hata ABD’li taraftarların gözünden kaçmadı. Ohio taraftarı da bu hataya atıfta bulunarak tribünde buna gönderme yapan bir koreografiye imza attı. Yeni güncelleme sonrası hala bazı kullanıcılar hesap makinesi uygulamasında 1+2+3 işlemini yaptıklarında 23 sonucu ile karşılaşıyordu. iOS 11.2 ile iPhone’larda ortaya çıkan hesap makinesi sorunu ortadan kaldırılması bekleniyor. iOS 11 ile birlikte gelen sorunların başında Home tuşu gecikmesi bulunuyordu. Yeni iOS’u performans testine sokan teknoloji siteleri iOS 11 yüklü iPhone’larda home tuşunun eski sürümlere oranla daha geç tepki verdiğini saptadı. Ancak bu iOS 11 ile ilgili dile getirilen ilk sorun değil.

Wandera isimli Mobil güvenlik firması tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11’in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde iOS 11’in kontrol merkezinde bir sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Kontrol Merkezi’nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı.

Sorunu çözmek için telefonunuzdaki ‘Ayarlar’ kısmına gitmeniz ve gerekliği değişikliği burada yapmanız gerekiyor.

Bazı kaynaklar bunun Apple tarafından yapılan bilinçli bir değişiklik olduğunu savunsa da konu ile ilgili henüz resmi bir açıkma bulunmuyor. iOS 11.0.1’in söz konusu sorunları çözüp çözmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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