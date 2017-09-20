iPhone’dan bile pahalı olacak!

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan iPhone X fiyatıyla ve özellikleriyle adından çok söz ettirmişti. 64 GB'lık modelinin 999 dolardan başlayan fiyatıyla en pahalı telefonlardan olan iPhone X’in karşısında fiyat alanında bir takip çıktı. Huawei’nin çok yakında piyasaya süreceği Huawei Mate 10 Pro’nun 1,138 dolardan satışa sunulması bekleniyor

FİYAT KADAR ÖZELLİKLER DE YÜKSEK

İnçlik 18:9 ekranıyla birlikte gelecek Huawei Mate 10 Pro'nun %90'lık ekran-kasa oranı bulunuyor. Telefonun diğer rakiplerine göre en büyük artısının 4.200 mAh'lik bataryası olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 10 Pro'nun fiyat tarifesi;

6GB RAM + 64GB depolama: 835 dolar

6GB RAM + 128GB depolama: 941 dolar

6GB RAM + 256GB depolama: 81042 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 1138 dolar

Çinli üreticiler arasında en pahalı telefonları üreten Huawei, bu unvanını önümüzdeki yıllarda da koruyacakmış gibi duruyor.