Işık ilk kez ses olarak depolandı

Işığa dayalı veriler, ilk kez bir bilgisayar çipinde ses dalgaları olarak depolandı.

Ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan buluşun, verinin güvenli biçimde ışık hızında seyredebileceği süper hızlı bilgisayarların üretilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Sydney Üniversitesi bilim adamlarının ışık verisini ses dalgası olarak depoladığı çipin, bakır içerikli camdan yapıldığı, bunun hem optik hem de akustik dalgalar için en ideal kılavuz görevi gördüğü belirtildi.

Bilim adamları, oda sıcaklığında çalışan ve diğer bilgisayar içerikleri ile kullanılabilen çipin, fotonik devrelere kolayca entegre edilebileceğini vurguladı.

IBM ve Intel gibi büyük teknoloji şirketlerinin yılladır ışığı ses olarak depolama üzerinde çalıştığı ancak bugüne kadar bunu başaramadığı ifade ediliyor.