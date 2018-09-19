İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu

Eğer telefon tercihiniz bu tarz bir cihazdan yana olacaksa işte karşınızda piyasadaki en pahalı 'akılsız' telefon...

Punkt MP02, 360 dolar gibi akıl almaz bir fiyatla piyasaya çıkmış durumda.

Bu da onu piyasadaki en pahalı akılsız telefon yapıyor.

Peki fiyatı ile dikkat çeken cihaz kullanıcılarına neler sunuyor?

Pukt MP02, sizi sadece arama yapmak ve gelen mesajlara cevap vermekle sınırlıyor.

Cihaz taktığınız SIM kartınızın mobil veri özelliğini kullanabiliyor. Ancak sadece bağlantı noktası olarak.

Başka bir deyişle etrafınızda kablosuz bağlantı kurabileceğiniz tablet veya bilgisayar mevcut ise telefonunuz aracılığıyla internete kolaylıkla bağlanabilirsiniz.