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İşte dünyanın ilk PC oyunu

Bill Gates, IBM'i bu oyun vasıtasıyla ikna edip Microsoft'u kurdu. Her şeyin bir oyunla başladığı, teknoloji tarihinin en unutulmaz hikayelerinden biriyle karşınızdayız!

26 Eylül 2017 Salı 14:07

Bill Gates, hiç şühesiz yüzyılın girişimcilerinden birisi. Bugün dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows'un kurucusu ve Microsoft'un sahibi. Elbette bu seviyelere kadar yükselebilen bir kariyer, hiç beklenmedik ve bazen çakallık dolu hikayelere sahip oluyor. Microsoft'u kurmak için o zamanlar çalıştığı dünya devi IBM'i 1980 yılında ikna etmeye çalışan Bill Gates, bunu başardı.

Ancak destek alabilmek amacıyla kurduğu şirketi Microsoft'un henüz satacak bir işletim sistemi bile yoktu. Bu yüzden genç ve açık gözlü girişimcilik pelerinini taktı ve IBM'in geliştirtirmiş olduğu 86-DOS adı verilen bir işletim sisteminin yazılımında ufak bir oynama yaptı. Artık adı PC DOS olan işletim sistemini de IBM'e 430.000 dolara sattı.

Anlaşmanın bir parçası olarak IBM, Microsoft'un yeni başlayanlar için bir programla dili olan BASIC'in kolay bir şekilde alıcılılara sunulması gerektiğini söyledi. Firma bunun için en iyi yolun basit bir oyun olacağını öngördü. İşte ilk PC oyunu da böyle ortaya çıkmış oldu. Hem de Bill Gates'in elinden.

Oyunun adındaki .BAS kısmı program alt yapısının sadece BASIC dili ile yazıldığını ifade etmek için kullanıldı. Gates, 2001 yılına geldiğimizde bir açılış konuşması sırasında DONKEY.BAS'ın oluşturulma sürecini şöyle anlattı:

Küçük bir odada, önümde IBM PC ve yanımda yöneticim Neil Konzen ile beraberdik. Kapıyı kilitleyip sabah 4'e kadar çalıştık. IBM PC'ye yerleştirilen BASIC'in neler yapabileceğini göstermek için DONKEY.BAS'ı kurduk. O zamanlar gerçekten çok heyecanlıydı.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 14:11
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