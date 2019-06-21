İşte Instagram'a gelecek yeni özellikler

Facebook’un sahip olduğu, fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni özellikler test ediyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni ise Instagram’ın bir dönem kullanıcılarına sunduğu ancak sonradan bilinmeyen bir sebepten ötürü kaldırdığı ‘Stop Motion’ özelliği oldu.

STOP MOTION ÖZELLİĞİ YENİDEN GELİYOR

Instagram’ın test sürecine dahil ettiği özelliklerden ilki ‘Stop Motion’. Belki hatırlayanlarımız olacaktır ancak hatırlamayan ya da bilmeyenler için özet geçmekte fayda var. Bu özellik, bir süre önce Instagram tarafından kullanıcıların hizmetine sunuldu ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple kaldırıldı. Bu özellik ile belirtilen süre boyunca kayıt yapabiliyor, bu kaydı durdurabiliyor sonra da kayda devam edebiliyordunuz. Bu sayede ortaya hareketliymiş gibi görünen görüntüler çıkıyordu ve bu görüntüleri takipçilerinizle paylaşabiliyordunuz. Instagram bu özelliğin işlevselliğini artırarak biraz daha kullanışlı bir şekilde kullanıcılarının hizmetine yeniden sunmaya hazırlanıyor. Hikayeler içinde kullanılabilecek özellikte kaydı 10 kere durdurmak mümkün olacak.

IGTV FACEBOOK’TA KOLAYCA PAYLAŞILABİLECEK

İkinci özellik, aslında biraz daha yeniden tasarlama olarak karşımıza çıkıyor. Instagram’da IGTV aracılığıyla paylaşılan videoların, Facebook’ta daha rahat bir şekilde paylaşılabilmesi için arayüz sayfası yenilendi. Bu sayede kullanıcılar IGTV videolarını kolaylıkla Facebook’ta paylaşabilecekler.