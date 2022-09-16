Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

İşte iPhone 14 fiyatları

Apple'ın 7 Eylül etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 serisinin iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye'de ön siparişe açıldı. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise henüz ön siparişe açılmadı. Yakında geleceği söylenen iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ise merak ediliyor.

16 Eylül 2022 Cuma 11:01
209 Okunma
İşte iPhone 14 fiyatları


Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Üç iPhone 14 modelinden birini satın almak isteyen tüketiciler, Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden halihazırda ön sipariş verebiliyorlar.

İŞTE IPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatlarını ise şöyle sıralanıyor;

iPhone 14 fiyatları

  • 128 GB - 30.999 TL
  • 256 GB - 33.599 TL
  • 512 GB - 38.899 TL

iPhone 14 Pro fiyatları

  • 128 GB - 39.999 TL
  • 256 GB - 42.599 TL
  • 512 GB - 47.899 TL
  • 1 TB - 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max fiyatları

  • 128 GB - 43.999 TL
  • 256 GB - 46.599 TL
  • 512 GB - 51.899 TL
  • 1 TB - 57.199 TL

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 23 Eylül’de ise raflardaki yerini alacak.

iPHONE 14 PLUS HENÜZ ÖN SİPARİŞE AÇILMADI

iPhone 14 Plus için ön sipariş süreci ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman ön siparişe açılacağı ise tüketiciler tarafından merak ediliyor.

Apple iPhone 14 Plus konusunda sadece "yakında sizinle" ibaresini kullanıyor. Herhangi bir tarih vermiyor. iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;

  • 128 GB - 34.999 TL
  • 256 GB - 37.599 TL
  • 512 GB - 42.899 TL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YouTube videolardan önce 5 reklam göstermeye başladı
YouTube videolardan önce 5 reklam göstermeye başladı
Facebook ve Google'a milyonlarca dolar ceza
Facebook ve Google'a milyonlarca dolar ceza
Android kullanıcılarına müjde
Android kullanıcılarına müjde










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim