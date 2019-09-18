İşte karşınızda yeni iPad Pro

Apple, iPhone 11 Pro modelleri ile üçlü kamera kuruluma geçiş yaptı. Cupertinolu teknoloji devinin bu stratejiyi iPad’de de uygulayıp uygulamayacağı merak ediliyordu. iPad Pro modelleri ile bilgisayarların yerini alan Apple, söylentilere göre bu yıl bitmeden yepyeni bir model daha tanıtacak.

Muhtemelen Ekim ayında düzenlenecek olan etkinlikte takılacak olan yeni iPad Pro hakkında bugün ilk bilgiler geldi.

Sızdırılan bilgilere göre; 2019 model iPad Pro, aynı iPhone 11 Pro’da olduğu gibi üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Bir adet led flaşın yer alacağı modelde, kamera yine kare bir çerçeve içerisine sol üst bölüme konumlandırılacak.

Gücünü dünyanın en güçlü yonga seti olan Apple A13X‘ten alacak olan bu model, kuvvetle muhtemel 6 GB RAM ile gelecek.

iPadOS 13 ile kutusundan çıkacak olan yeni iPad Pro, ekran konusunda artık büyük bir atılım yapıp OLED‘e geçmesi gerekiyor. Bakalım Apple, 2019 yılı bitmeden karşımıza yepyeni ürünler ile çıkacak mı?