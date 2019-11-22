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İşte NASA'nın 'Dünya dışı yaşam'ı arayacak aracı

NASA'nın Jüpiter'in uydusu Europa'da Dünya dışı yaşamı aramak için geliştirdiği aracı Antartika'da test ediliyor.

22 Kasım 2019 Cuma 12:35
İşte NASA'nın 'Dünya dışı yaşam'ı arayacak aracı

Bilim dünyasına göre, bir gezegende yaşam olabilmesi için orada mutlaka su olması gerekiyor. Zira bugüne kadar elde edilen çalışmalar su ve yaşamın paralellik gösterdiğini gözler önüne seriyor.  
  
Jüpiter'in uydusu Europa'nın  atmosferinde su buharı bulunması ise Güneş Sistemi'nde mikro seviyede bile olsa Dünya dışı yaşam bulma ihtimalini hayli güçlendirmiş durumda. Zira bilim insanları, su buharının varlığının gezegende sıvı halde su bulunabileceğinin işareti olduğunu değerlendiriyor. 
  
Su buharı, uydunun buzul kabuğunun altında bir yüzey altı okyanusu olabileceğine dair teoriyi destekliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Europa'da burada inceleme yapmak için mini bir araç geliştirdi. 

Buoyant Rover for Under-Ice Exploration (BRUIE) isimli araç Antarktika'da test edilmeye başlandı. İki tekerlek ve iki kameraya sahip olan BRUIE şarja ihtiyaç duymadan birkaç ay boyunca gezegende incelemelerde bulunabilecek. 
  
EUROPA 1610'DA KEŞFEDİLMİŞTİ 
  
Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti. 
  
NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti. 

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NasaHaberKKTC
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