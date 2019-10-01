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İşte OnePlus 7T'nin merak edilen özellikleri...

OnePlus 7T, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Teknoloji meraklıları OnePlus 7T'nin özelliklerini ve fiyatını araştırmaya başladı. OnePlus 7T, kullanıcılara birçok yeni özellik sunuyor. İşte OnePlus 7T hakkında merak edilenler...

01 Ekim 2019 Salı 10:24
İşte OnePlus 7T'nin merak edilen özellikleri...

OnePlus 7T, 90 Hz ekran ve üçlü kamera özelliklerine sahip. Kameralar bir dairenin içerisinde yer alıyor. Arka tarafta yer alan üçlü kameraya bakıldığında f/1,6 değerinde 48 MP ana kameranın konumlandırıldığı görülüyor.

Bunun yanı sıra 16 MP değerinde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör ve 2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens yer alıyor. Optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lensin OnePlus 7 Pro'ya göre 3x daha az optik yakınlaştırma sunduğu görülüyor. OnePlus 7T'de yer alan portre modu saniyede 60 kare 4K video kayıt desteğiyle iki odak uzaklığını destekliyor.

ONEPLUS T’NİN ÖZELLİKLERİ

48 MP ana kamera
16 MP ultra geniş açılı kamera
2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens
Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci
8 GB LPDDR4X RAM
UFS 3.0 128 GB dahili depolama
Dolby Atmos ses teknolojisi
90 Hz, 6,5 inçlik ekran
3.800 mAh batarya

ONEPLUS T’NİN FİYATI NE KADAR?

Web Tekno’nun haberine göre; OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 7T’nin en merak edilen noktasıysa telefonun fiyatı oldu. 18 Ekim tarihinde ABD ve Kanada’da satışa çıkacak olan telefon, 599 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da Türkiye’de vergiler hariç 3.389 TL gibi bir fiyata denk geliyor.
Android 10 İşletim Sistemi

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OnePlus 7T
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