İşte Porsche'nin ilk tam elektrikli otomobili!

Porsche Taycan, alışılmış Porsche performansını, günlük kullanım kolaylığı ve bağlanabilirlik özellikleri ile sunuyor. Aynı zamanda gelişmiş, ileri üretim yöntemleri ve Taycan’ın sahip olduğu özellikler otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında standartları belirliyor. Araştırma ve Geliştirme'den sorumlu Porsche AG İcra Kurulu Üyesi Michael Steiner şu hususlara vurgu yapıyor: “Sadece teknolojisi ve sürüş dinamikleri ile heyecan vermekle kalmayıp efsanevi selefleri gibi elektromobilite çağına uygun, tüm dünyada insanlar arasında merak uyandıran büyüleyici bir spor otomobil olacak gerçek bir Porsche vadettik. Şimdi de vaadimizi yerine getiriyoruz.”

İlk iki model: Taycan Turbo ve Taycan Turbo S

Taycan Turbo S ve Taycan Turbo, e-Performans serisinin en yeni modellerini ve Porsche'nin şu anda ürün gamında bulundurduğu en güçlü üretim modellerini temsil ediyor. Bu yılın ardından, daha düşük güce sahip dört çeker spor otomobiller modelleri de piyasaya sunulacak. 2020 yılı sonunda ürün gamına eklenecek ilk model Taycan Cross Turismo olacak. Porsche, 2022 yılına kadar elektromobilite alanında 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Taycan Turbo ve Turbo S modellerinin azami hızı 260 km/sa olup, Turbo S modeli kalkış kontrol sistemiyle birlikte 560 kW (761 ps), Taycan Turbo ise 500 kW (680 ps) güç sağlıyor.

Taycan Turbo 0'dan 100 km/sa hıza 3,2 saniyede erişirken menzili 450 km, Taycan Turbo S modeli ise 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede ulaşırken 412 km menzile sahip.

Taycan, elektrikli otomobiller için normal voltaj düzeyi olan 400 volt yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan ilk tamamen elektrikli spor otomobil. Taycan sürücüleri açısından önemli avantaj sağlayan bu özellik sayesinde, batarya 100 kilometreye kadar bir menzil için yalnızca beş dakikada yeniden şarj edilebiliyor (WLTP’ye göre). Taycan'ın bataryasının yüzde 5'ten yüzde 80 şarj seviyesine ulaşması için hesaplanan süre yaklaşık 22.5 dakika ve azami 270 kW şarj gücüne sahip.

10,9 inç merkezi bilgi ve eğlence ekranı

Sade tasarımı ile yeni bir mimariye sahip kokpit yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. Yenilikçi gösterge paneli, Porsche’nin tipik özelliği olan yuvarlak hatlara sahip 16,8 inçlik bir ekrandan oluşuyor. 10,9 inçlik merkezi bilgi ve eğlence ekranı ile opsiyonel olarak sunulan yolcu ekranı, tek parçadan oluşan siyah cam bir panel görünümünde tasarlanmıştır. Tuş ve düğme gibi geleneksel donanım kumandalarının sayısı ciddi şekilde azaltılarak tüm kullanıcı arayüzleri Taycan için tamamen yenilendi. Bunun yerine, kontroller dokunmatik kullanım veya sesli komuta cevap verecek şekilde akıllı ve sezgisel hale getirildi.

Porsche'den deri içermeyen ilk iç tasarım

Taycan’la, Porsche ilk kez derinin hiç kullanılmadığı bir iç tasarım sunuyor. Yenilikçi geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen iç mekan elektrikli spor otomobile özgü sürdürülebilir konsepte uygun şekilde tasarlandı. Arka ayak koyma yerlerinde batarya modülleri olmadığı için arka tarafta otururken konfor sağlanıyor ve spor otomobillere özgü düşük otomobil ağırlığını mümkün kılıyor.

Taycan modelinde önde 81, arkada 366 litre kapasite sunan iki adet bagaj bölmesi yer alıyor.