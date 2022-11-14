İşte sosyal medya WhatsApp'ın yeni özelliği!

WhatsApp, iOS ve Android için kullanıcılarına bazı yeni özellikler sunuyor. WhatsApp daha farklı özellikler sunmak üzere çalışmalarına ise tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a gelen yeni özellikler paylaşılmıştı. Bu özellikler arasında bir kez görüntülenen fotoğraflarda ekran görüntüsü almayı engelleme ve çevrimiçi bilgisini gizleme özelliği bulunuyordu. WhatsApp'ın son beta sürümlerinden birinde ise cevapsız çağrılar için "Rahatsız Etme" modu desteğinin getirildiği görülmüştü. Şimdi "Bu haftanın en iyi WhatsApp haberi" olarak değerlendirilen yeni bir WhatsApp özelliği daha ortaya çıkarıldı.

WHATSAPP'TAN "EŞLİK" MODU ÖZELLİĞİ! PEKİ NE İŞE YARIYOR?

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en yeni sürümlerinden birini yükleyen bazı beta test kullanıcılarına eşlik modunu sunuyor. Bu özellik her ne kadar "Eşlik modu" adını taşısa da WhatsApp içinde bir eşi benzeri bulunmuyor. Çünkü bu mod sayesinde mevcut WhatsApp hesabını başka bir telefona bağlayabilme imkanı tanınıyor. Yani bu mod ile birlikte WhatsApp hesabınızı, aynı anda farklı cihazlarda kullanabileceksiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, WhatsApp içinde bir “Cihazı bağla” seçeneği olacak. Eğer bir gün bu seçenek WhatsApp hesabınızda ortaya çıkarsa, bu WhatsApp'ı ek bir cep telefonunda kullanabileceğiniz anlamına gelecek!

Aktarılanlara göre, aynı anda en fazla 4 cihazı bağlanabilecek. Böylece WhatsApp hesabınıza ikiden fazla cep telefonu da bağlayabileceksiniz. WhatsApp hesabınızı yeni bir cep telefonuna bağladıktan sonra, sohbet geçmişiniz bağlı cihazlarınız arasında senkronize edilecek. Ayrıca, WhatsApp'ı bağlı bir cep telefonundan kullansanız bile kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenecek. Ancak bu bir beta sürüm olduğundan, bazı özelliklerin (canlı konumları görüntüleme ve çıkartmalar gibi) kullanılamayabileceğine ilişkin uyarı yapılıyor.

EŞLİK MODU NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp'ın eşlik modu, Play Store'dan Android için WhatsApp betanın en son güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları için mevcut. Önümüzdeki haftalarda bu özelliğin daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.