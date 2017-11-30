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İşte telefonunuzun şarjını bitiren uygulamalar

Telefonunuzun şarj ömrünün çabucak tükendiğinden şikayetçiyseniz hangi uygulamaların şarjı hızla bitirdiğini de bilmekte fayda var. Bu uygulamaları ne kadar az kullanırsanız şarj ömrünüz de o oranda artacaktır. İşte şarjı su gibi içen o uygulamalar...

30 Kasım 2017 Perşembe 17:20
İşte telefonunuzun şarjını bitiren uygulamalar
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Facebook: Akıllı telefonların popüler uygulaması Facebook hemen her akıllı telefonda boy gösteriyor. Ancak Facebook’un telefonunuzun şarjını yiyen uygulamaların başında yer aldığınızı biliyor musunuz? Özellikle yaz aylarında gelen güncellemeden sonra iPhone’lar başta olmak üzere birçok telefonun bataryasını hızla tüketen Facebook’ta fotoğraf görüntüledikçe ve video izledikçe hem kotanızı hızla tüketiyor hem de şarjınızı hızla düşürüyorsunuz.

Harita: Bir yeri bulmak istediğimizde başucu rehberimiz olan harita uygulamaları tam bir şarj canavarı. Google Maps veya Apple’ın harita uygulamasında fazlaca kalmanız durumunda şarjınızın gözle görülür bir şekilde azaldığını fark edeceksiniz.

Kamera: Kamera deyip geçmeyin. Her fotoğraf çektiğinizde veya video çekimi yaptığınızda şarj ömrü bundan fazlasıyla etkileniyor.

Twitter: Kullanıcıların en sık kullandığı uygulamalardan biri olan Twitter’da sürekli kullanıcılar twit attığından uygulama sıkça kendini güncelleme ihtiyacı hisseder. Bu da şarj ömrüne yansır.

Hava Durumu: Arka planda çalışan ve sürekli hava durumunun en güncel halini sunan bu uygulamalar ise sürekli güncellendiğinden ve internetten veri transferinde bulunduğundan pek batarya dostu sayılmaz.

Instagram: Instagram tamamen fotoğraflardan oluşan bir uygulama… Haliyle Instagram’ı açtıktan sonra yüklenen her fotoğraf şarj ömründen hızla götürecek demektir.

Mobil oyunlar: Akıllı telefonların olmazsa olmazsı mobil oyunlar diğer uygulamalara kıyasla çok daha hızlı şarj tüketir. Özellikle şarj seviyeniz düşükse oyunlardan uzak durmanızda sonsuz fayda var.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 17:26
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