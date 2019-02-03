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İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu

03 Şubat 2019 Pazar 13:51
İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu

Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor.

Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp’ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.

Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, ‘bu mesaj silindi’ şeklinde bir uyarı görürsünüz.

Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak.

WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.

Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işareti.

WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.

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