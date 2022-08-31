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İşte YouTube'da en çok izlenen isimler!

Sık sık seçim anketleriyle gündeme gelen Optimar araştırma şirketi, bu kez sosyal medya platformu YouTube'da en çok izlenen isimleri araştırdı. Araştırmada YouTube kanallarının istatistikleri çözümlenerek en çok izlenen kanallar ortaya çıkarıldı. Sonuçla ise dikkat çekti. İşte YouTube izleyicilerinin favorileri!

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:42
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İşte YouTube'da en çok izlenen isimler!


Optimar Araştırma, 2 bin kişi ile araştırma yaparak en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan YouTube'a dair ilginç sonuçlar ortaya koydu. YouTube'da en çok izlenenler arasında gazeteciler, sanatçılar, yazarlar, radyocular gibi çeşitli mesleklerden isimler yer aldı. İşte YouTube'da en çok kitleye hitap eden o isimler...

TÜRKİYE ONLARI İZLİYOR!

1. CÜNEYT ÖZDEMİR

1. CÜNEYT ÖZDEMİR

Yüzde 26.1

2. OĞUZHAN UĞUR

2. OĞUZHAN UĞUR

Yüzde 10.2

3. NEVŞİN MENGÜ

3. NEVŞİN MENGÜ

Yüzde 9.4

4. ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

4. ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yüzde 7.2

5. ADEM METAN

5. ADEM METAN

Yüzde 6.9

6. ÖZLEM GÜRSES

6. ÖZLEM GÜRSES

Yüzde 5.7

7. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

7. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Yüzde 4.9

8. EMİN ÇAPA

8. EMİN ÇAPA

Yüzde 3.8

9. YAVUZ OĞHAN

9. YAVUZ OĞHAN

Yüzde 3.4

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