İşte YouTube'da en çok izlenen isimler!

Optimar Araştırma, 2 bin kişi ile araştırma yaparak en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan YouTube'a dair ilginç sonuçlar ortaya koydu. YouTube'da en çok izlenenler arasında gazeteciler, sanatçılar, yazarlar, radyocular gibi çeşitli mesleklerden isimler yer aldı. İşte YouTube'da en çok kitleye hitap eden o isimler...

TÜRKİYE ONLARI İZLİYOR!

1. CÜNEYT ÖZDEMİR

Yüzde 26.1

2. OĞUZHAN UĞUR

Yüzde 10.2

3. NEVŞİN MENGÜ

Yüzde 9.4

4. ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yüzde 7.2

5. ADEM METAN

Yüzde 6.9

6. ÖZLEM GÜRSES

Yüzde 5.7

7. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Yüzde 4.9

8. EMİN ÇAPA

Yüzde 3.8

9. YAVUZ OĞHAN

Yüzde 3.4