İşte YouTube'da en çok izlenen isimler!

Optimar Araştırma, 2 bin kişi ile araştırma yaparak en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan YouTube'a dair ilginç sonuçlar ortaya koydu. YouTube'da en çok izlenenler arasında gazeteciler, sanatçılar, yazarlar, radyocular gibi çeşitli mesleklerden isimler yer aldı. İşte YouTube'da en çok kitleye hitap eden o isimler...
TÜRKİYE ONLARI İZLİYOR!
1. CÜNEYT ÖZDEMİR
Yüzde 26.1
2. OĞUZHAN UĞUR
Yüzde 10.2
3. NEVŞİN MENGÜ
Yüzde 9.4
4. ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Yüzde 7.2
5. ADEM METAN
Yüzde 6.9
6. ÖZLEM GÜRSES
Yüzde 5.7
7. ÖZGÜR DEMİRTAŞ
Yüzde 4.9
8. EMİN ÇAPA
Yüzde 3.8
9. YAVUZ OĞHAN
Yüzde 3.4