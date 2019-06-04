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iTunes: Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV'ye entegre edilecek uygulama

04 Haziran 2019 Salı 15:28
iTunes: Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV'ye entegre edilecek uygulama
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Apple, 2001 yılında açmış olduğu müzik, video oynatıcı ve online radyo servisi iTunes'u kapatıp, üç farklı mevcut uygulamaya entegre edeceğini açıkladı.

Apple sinyallerini geçen yıl verdiği iTunes'u kapatma kararını, her yıl ABD'nin California eyaletindeki Silikon Vadisi'nde düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) açıkladı.

iTunes uygulaması altında verilen hizmetler artık Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV içinde sunulacak.

Mac kullanıcıları iTunes'tan indirmiş oldukları içeriğe Apple Music üzerinden ulaşabilecek.

Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda ise iTunes uygulaması aynı kalacak.

Şirket sunumda yeni işletim sistemi iOS 13'ü ve yeni güvenlik önlemlerini de tanıttı.

Gizlilik

"Gizlilik temel bir insan hakkıdır" diyen Apple'ın yazılım müdürü Craig Federighi, bir dizi yeni güvenlik önlemini anlattı.

Lokasyon bilgisi talep eden uygulamalar için her kullanımdan önce onay alma seçeneği getirileceği ve bu uygulamaların Wi-Fi ya da Bluetooth sinyallerini algılamasının engelleneceği belirtildi.

e-mail adresi saklama özelliğinin ekran görüntüsüTelif hakkıAPPLE

Ayrıca farklı uygulamalara oturum açmak için, kullanıcının e-mail adresini ve özel verilerini saklayan yeni bir kullanıcı kaydı sistemi getiriliyor. Şu an birçok uygulamaya kullanıcıların mevcut sosyal medya hesaplarındaki giriş bilgileri kullanılarak giriliyor.

Bu da kullanıcıların özel bilgilerinin güvenliğini zayıflatıyor.

Apple'ın getirdiği kayıt sisteminde ise kullanıcılar şahsi e-mail adreslerini girmeden, Apple'ın belirleyeceği rastgele bir adres ile uygulamalara kayıt olabilecek ancak uygulamadan gelecek e-maillar kullanıcının asıl adresine gelecek.

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Apple'ın bu adımı uzmanlar tarafından da olumlu karşılandı.

iOS 13

Apple, konferansın ilk gününde işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 13'ü de tanıttı.

Yeni arayüzler ve fonksiyonlar sunan iOS 13'te, uygulamaları siyah fonda çalıştırmak mümkün olacak. Karanlık ekran, özellikle gece saatlerinde gözlerin yorulmaması için kullanılan bir özellik.

siyah modTelif hakkıAPPLE

Harita uygulaması olan Apple Maps de Google'ın Sokak Görünümü özelliği gibi sanal tur deneyimi sunacak. Apple bunun için araba ve uçaklarla yaklaşık 6 buçuk milyon kilometre yol gidip görüntüleme yaptıklarını belirtti.

Tanınmayan numaralardan gelen aramaların sessize alınması ve Mail uygulaması içinde bazı e-mail adreslerin engelleme gibi özellikler de eklendi.

Ayrıca mesajlar içinde aramaların geliştirildiği ve pil şarjının optimize edildiği açıklandı.

Apple ayrıca sunduğu farklı dil seçeneklerini de geliştirdi. Yeni iki dilli klavyeler ve Arapça, Taylandca, Kantonca, Vietnamca gibi diller için kelime tamamlama özelliği getirildi.

Bir diğer öne çıkan yenilik de Find My iPhone (iPhone'umu Bul) ve Find My Friends (Arkadaşlarımı Bul) gibi izleme uygulamaları, telefon internete bağlı olmadığında bile çalışabilmesi olacak.

Mac Pro

Teknoloji devi ayrıca Mac Pro bilgisayarının yeni tasarımını da tanıttı.

Yeni Mac Pro'lar 28 çekirdekli Intel işlemci ve 6k retina görüntüleme ekranına sahip olacak.

yeni mac proTelif hakkıAFP

Bu sonbaharda piyasaya sürülecek bilgisayarın satış fiyatı 5999 dolardan başlayacak. Bu fiyata ekran ya da bilgisayar ayakları dahil değil.

Mac kullanıcıları iPad'lerini bu bilgisayarda ikinci ekran olarak kullanabilecek.

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