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Japonya, yapay meteor yağmuru uydusu fırlattı

Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:01
Japonya, yapay meteor yağmuru uydusu fırlattı

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı. 

Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi. 

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Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi. 

ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaYapay Meteor YağmuruUyduUzayTeknolojiHaber
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