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Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Casuslar Android işletim sistemine erişebiliyor

ABD’deki Iowa ve Purdue üniversitelerinden siber güvenlik uzmanları, dünyada en çok kullanılan akıllı telefon işletim sistemi olan Android kullanıcılarını uyardı. Korsanların Android işletim sisteminin kullanıldığı bazı akıllı telefonları kablosuz aksesuarlar üzerinden kırmayı öğrendiklerini ortaya çıkardı.

19 Kasım 2019 Salı 12:07
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Casuslar Android işletim sistemine erişebiliyor

ABD'li siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını, korsanların bu işletim sistemini kullanan bazı akıllı telefonları kablosuz aksesuarlar üzerinden kırabildiklerini ve bu nedenle kablosuz kulaklıkların tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

Telefonlara erişmek için korsanların AT ara yüzünü kullandıklarını belirleyen uzmanlar, hackerların bu uygulana üzerinden kurdukları güvensiz bağlantı sayesinde telefon görüşmelerine dahil olabildiklerini ve kullanıcının özel verilerine erişim sağladıkları konusunda uyardı.

Rus siber güvenlik uzmanı Aleksey Grişin, korsanların telefonlara erişmek için, aygıtın ‘güvenli bölgesine' dahil olan saat ve kulaklık gibi kablosuz aksesuarlara saldırdıklarını aktardı.

Kulaklıkların görüşme kayıtlarına ulaşılması rahat bir aksesuar oldukları için sıklıkla bu tür saldırılara maruz kalabildiğini belirten Grişin, “Bu şekilde ‘yakalanan' görüşme kurban tarafından fark edilemediği için kulaklıkların zaafı, casusluk için dahi geniş alan sağlamakta” diye konuştu.

SingularityU Moscow adlı düşünce kuruluşunun kurucusu Mariya Ernays-Eskarsa ise kötü niyetli kişilerden korunmanın yine de mümkün olduğunu belirtti:

“Güncellemelerin kurulması riskleri azaltıyor, zira aygıt üreticileri her yeni güncelleme ile yazılımlarda bulunan güvenlik eksiklerini kapatıyor.”

Telefonların en çok güvenlik kurallarına uyulmadığı için ele geçirilebildiğini söyleyen Ernays-Eskarsa, bazı konuların telefonda görüşülmemesinin daha iyi olacağını, fotoğrafların yabancıların eline geçmemesi, şifrelerin ise ortalama bir buçuk ayda bir kez değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kablosuz KulaklıkAndroid Işletim Sistemi
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