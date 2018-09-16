Kadın hakları savunucularından Apple'a tepki

Kadın hakları savunucuları, piyasaya yeni çıkan İPhone XS'lerin kadın elleri için çok büyük olduğu iddiasıyla Apple'a direniş başlattı

Şirketi 'Kadın sağlığını olumsuz etkileyen ürünleri piyasaya sürmekle eleştiren' kadın hakları savunucuları, en küçük ekranlı SE modelinin piyasadan çekilmesine de tepki gösterdiler.

iPhone X Türkiye fiyatı yine zamlandı. 7.399 TL olan iPhone X'un Türkiye fiyatı gizli yapılan zam ile tam 8.499 TL'ye yükseldi. Bu zamların ardından en pahalı telefon unvanı yine iPhone X'a geçti.