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Kanatsız uçak Fluxjet! Ona binenler 1000 km/s hızla seyahat edecek

Kanada merkezli bir girişim, FluxJet adını taşıyan, yolcularını saatte 1000 km hızla seyahat ettirebilecek tamamen elektrikli bir "kanatsız uçak" tasarladı. Aslında bir uçak ve bir trenin melezi gibi görünen FluxJet, 54 yolcu ve 10 ton kargo taşıyabilecek. Sadece bu da değil. FluxJet'e binmek bir uçak biletinden yüzde 44 daha ucuza mal olacak.

01 Eylül 2022 Perşembe 14:43
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Kanatsız uçak Fluxjet! Ona binenler 1000 km/s hızla seyahat edecek


Kanada merkezli bir girişim FluxJet adını verdiği araçla ilginç bir yolu deniyor. Girişim, yolcuları saatte 1000 km hızla hareket ettirebilen, 'kanatsız uçak' olarak da adlandırılan bir tren tanıttı. Tren, Elon Musk'ın Hyperloop'uyla benzerlikler taşısa da onu ayıran bazı ayrıntılar var. Gelin bu ayrıntılara birlikte bakalım.

İŞTE "KANATSIZ UÇAK" FLUXJET

Tamamen elektrikli 'FluxJet', bir uçak ve bir trenin melezi gibi görünüyor. Aktarılanlara göre 54 yolcu ve 10 ton kargo taşıyabilecek. Projenin arkasındaki firma olan TransPod ise, FluxJet'in Kanada genelinde özel bir tüp sistemi boyunca seyahat edeceğini belirtti. Hat, kilit yerlerde ve büyük şehirlerde istasyonlara sahip olacak. Trenlerin ise her iki dakikada bir kalkması bekleniyor.

Kısa süre önce 550 milyon dolarlık bir finansman alan firma, insanları Calgary'den Edmonton'a 45 dakikada taşıyacak bir tüpün ön yapımına başladı bile.

Şirket, Calgary'yi Edmonton'a bağlayan otoyoldaki trafiğin neredeyse üçte bir oranında azalacağı ve bu yükün FluxJet tarafından alınacağı iddiasında.

BİLET FİYATI İSE...

FluxJet'e binmenin maliyeti ise uçağa binmekten daha az olacağı bildirildi. Aktarılanlara göre bir FluxJet bileti, bir uçak biletinden yaklaşık yüzde 44 daha ucuza mal olacak. Ayrıca, CO2 emisyonlarını yılda yaklaşık 636.000 ton azaltacak.

Toronto'daki bir etkinlikte FluxJet'in küçültülmüş bir prototipi gösterildi. Neredeyse 1 ton ağırlığındaki tren, kendi rayı içinde kalkış, seyahat ve iniş prosedürlerini gerçekleştiriyordu.

FluxJet'in inşasının ne kadara mal olacağı ve ne zaman kullanıma hazır olabileceği hakkında ayrıntılı bilgiler henüz yok.

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