Kanlı Ay tutulması başladı!

Merakla beklenen Kanlı Ay tutulmasının başlamasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Tutulma anı tüm dünya tarafından canlı olarak takip ediliyor.

Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürmesi beklenirken, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika süreceği belirtiliyor.

Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.