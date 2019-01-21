Merakla beklenen Kanlı Ay tutulmasının başlamasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Tutulma anı tüm dünya tarafından canlı olarak takip ediliyor.
Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
Kanlı Ay tutulması başladı. Tutulma, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken Türkiye'den kısıtlı olarak görülebilecek.
Merakla beklenen Kanlı Ay tutulmasının başlamasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Tutulma anı tüm dünya tarafından canlı olarak takip ediliyor.
Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.