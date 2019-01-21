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Kanlı Ay tutulması başladı!

Kanlı Ay tutulması başladı. Tutulma, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken Türkiye'den kısıtlı olarak görülebilecek.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:54
Kanlı Ay tutulması başladı!

Merakla beklenen Kanlı Ay tutulmasının başlamasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. Tutulma anı tüm dünya tarafından canlı olarak takip ediliyor.

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Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürmesi beklenirken, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika süreceği belirtiliyor.

Bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının 2021 yılında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanlı Ay tutulmasıUzayTeknolojiHaber
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