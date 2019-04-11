Kara Delik Fotoğrafının Arkasındaki Kadın: Katie Bouman

Uzay bilimi alanında son yılların en önemli gelişmelerden biri olarak kayda geçen kara delik fotoğrafının ortaya çıkmasında 29 yaşındaki bir bilgisayar mühendisi de önemli rol oynadı.

Katie Bouman, yakın bir zamana kadar imkansız olduğu düşünülen fotoğraflama sürecinde yazdığı algoritma ile başroldeki isimlerden biriydi.

Bouman, söz konusu algoritmayı 3 yıl önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yüksek lisans öğrencisi iken hazırlamaya başladı.

Başında olduğu projede, MIT ve Harvard'dan mühendisler, astrofizikçiler ve astrologlar vardı.

Kara deliğin fotoğrafını bir tek teleskopla çekmek mümkün değildi. Bu nedenle Bouman'ın yazdığı algoritma ile dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz teleskoptan elde edilen veriler bir araya getirildi.

Bouman, fotoğrafı bilgisayarına yüklediği anı, "Ortaya çıkardığım ilk kara delik fotoğrafının oluşma sürecini inanmaz gözlerle izliyorum" mesajıyla paylaştı.

'TARİHTE HAKETTİĞİ YERİ ALMALI'

Fotoğrafın yayınlanması sonrası 29 yaşındak Bouman, uluslararası ün sahibi oldu, ismi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

ABD siyasetinin yükselen ismi Demokrart Senatör Alexandria Ocasio-Cortez, Katie Bouman'ın "tarihte hakettiği yeri alması gerektiğini" söyleyen bir mesaj paylaştı.

Bouman'ın başarısı MIT ve Smithsonian Vakfı tarafından da kutlandı.

Bugün California Teknoloji Enstitüsü'nde doçent olan Bouman ise, "Hiçbirimiz bunu tek başımıza başarmazdı. Bu gerçeğe dönüştüyse, pekçok farklı alanda çalışan çok sayıda kişinin sayesinde" dedi.

Dünya'dan 500 milyon trilyon km (500 kentilyon km, yaklaşık 53 milyon ışık yılı) uzaktaki kara deliğin fotoğrafını çekmek için yaklaşık 200 bilim insanı çalışmıştı.