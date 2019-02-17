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Katlanabilir ekranlı telefonlar trend olacak

Akıllı telefon sektöründe yeni bir trend baş gösteriyor. Katlanabilir ekranlı telefonlar. Peki bu yeni teknoloji bize kaça mal olacak.

17 Şubat 2019 Pazar 12:55
Katlanabilir ekranlı telefonlar trend olacak

Akıllı telefon sektöründe yeni bir trend baş gösteriyor. Katlanabilir ekranlı telefonlar. Peki bu yeni teknoloji bize kaça mal olacak.

Katlanabilir ekranlı telefonlar ile ilgili ilk spekülasyonlar 2015 yılında ortaya çıkmıştı. Samsung’a ait bazı patent görsellerinin sızdırılması sonrasında Güney Koreli teknoloji devinin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı kesinleşmişti.

Nitekim Samsung’un katlanabilir ekrana sahip ilk modelini tanıtması biraz uzun sürdü. Genel beklenti telefonun 2016 ya da 2017 yılında çıkabileceği yönündeydi. Fakat Samsung’un ar-ge çalışmaları 2019’a kadar uzadı.

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Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa Samsung katlanabilir ekrana sahip ilk modelini bu yıl içerisinde satışa sunmuş olacak. Fakat Güney Koreli şirket yeni oluşacak olan bu pazarda tek başına kalmayacak.

Katlanabilir ekranlı telefonlar trend olacak

Henüz Samsung katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelini resmen duyurmuş değil. Fakat şimdiden pek çok üretici bu pazarda Samsung’un karşısına rakip olarak çıkmaya hazırlanıyor. Elbette rekabet her zaman iyidir. Özellikle de tüketiciler için. Çünkü rekabet sayesine fiyatlar daha da aşağıya düşüyor.
Peki bu durum katlanabilir ekranlı telefonlar için de geçerli olacak mı? Malum katlanabilir ekranlar yeni bir teknoloji. Doğal olarak yeni bir teknoloji olduğu için de maliyeti biraz yüksek.

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Anahtar Kelimeler:
Katlanabilir Ekranlı Telefonlar
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