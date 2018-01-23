Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118154
ALTIN
162.958
DOLAR
3.7918
STERLİN
5.2877
EURO
4.6424
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!

Kendi kripto para birimini çıkardı

Vodyanova’nın hayır kurumlarına bağış için satın alınabilecek LoveCoins isimli bir para birimi çıkardığı belirtildi.

23 Ocak 2018 Salı 11:18
Kendi kripto para birimini çıkardı
banner10

Rus süper model Natalya Vodyanova’nın hayır kurumlarına bağış için satın alınabilecek LoveCoins isimli bir para birimi çıkardığı belirtildi.

Rus basınının aktardığına göre, Rus model ve aktivist Vodyanova’nın geliştirdiği cep telefonu uygulaması Elbi ile hayır kurumlarına bağışlanmak üzere LoveCoins isimli kripto paralar satın alınabilecek.

Alınan paralar daha sonra Givenchy, Dior, Fendi veya Christian Louboutin gibi ünlü markaların ürünlerini satın almak için kullanılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vodyanova, Elbi uygulamasının kullanıcıların ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini sağlayacağını belirtti.

Bu arada LoveCoins’ler uygulama üzerinde biriktirilip Louis Vuitton ve Messika gibi markaların açık arttırmalarında da kullanılabiliyor. Uygulamada 24 saat içinde satın alınan kripto paralar sayılıyor ve edinilen para miktarı arttıkça açık attırmayı kazanma şansı da o kadar artıyor.

Uygulama şimdilerde Rusya, Kanada ve Hindistan’daki Android sistemlerinde kullanılabiliyor ve yakın zamanda Apple’ın AppStore uygulama mağazasında da yer alacak.

Vodyanova, modaya katkıları ve yardımseverliği nedeniyle Global Voices (GV) 2017 ödülünü almıştı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte dünyada işten kovulan ilk robot!
İşte dünyada işten kovulan ilk robot!
Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor
Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim