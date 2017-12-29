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Kendini onarabilen cam geliştirildi

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Tokyo Üniversitesi'nde araştırmalar yapan bilim insanları, kırıkları ve çatlakları kendiliğinden tamir edebilme yeteneğine sahip bir cam geliştirdiklerini açıkladı.

29 Aralık 2017 Cuma 16:18
Kendini onarabilen cam geliştirildi
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Tokyo Üniversitesi'nden Takuzo Aida'nın liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulguları Science tarafından yayınlandı.

Kendini tamir edebilen cam, "polieter-tioüre" adını taşıyan çok hafif bir polimerden üretildi. 

Söz konusu materyal, elle bastırıldığında yüksek sıcaklıklığa ihtiyaç duymadan çatlakları onarıyor. 

Söz konusu teknolojinin telefon ekranlarında ve diğer hassas cihazlarda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, bunun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda ciddi bir katkı sağlayabileceğini ifade etti. 

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