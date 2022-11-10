Kenya "40 dolara" akıllı telefon üretecek!

Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar, yaklaşık 750 lira) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.

HÜKÜMET HİZMETLERİNİN YÜZDE 90'I DİJİTAL PROGRAMLARA AKTARILACAK

Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek" ifadesini kullandı.



Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.



Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.