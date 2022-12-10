Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde ise, kullanıcılarını memnun etmek adında çalıştığı söylenen WhatsApp avatar özelliği ile karşımıza çıkmıştı. WhatsApp, avatarları WhatsApp'a getirdiğini duyurmuştu. Kademeli olarak kullanıma sunulan WhatsApp avatar özelliği ile WhatsApp'ta profil fotoğrafınız olarak kişiselleştirilmiş avatarınızı kullanabileceğiniz açıklanmıştı. Öte yandan WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!

Şimdi ise WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi. WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.20 sürümünü çıkartan WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için tek seferlik metin mesajları gönderme üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve videolar gönderme imkanı sunan "Bir kez görüntüle" özelliği metinler için de çalışacak gibi görünüyor.

TEKRAR OKUMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu özellik aracılığıyla gönderilen bir metin bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak. Tekrar okumak mümkün olmayacak. Ancak bu özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bu özelliğin, çok önemli bilgileri paylaştığınızda ve daha fazla gizlilik için alıcının telefonundan hemen silmek istediğinizde çok kullanışlı olacağı söyleniyor. Ek olarak verilen bilgilere göre, bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda olduğu gibi, bir kez görüntülenebilen metin mesajlarını da iletmek ve kopyalamak mümkün olmayacak. Ayrıca, metni bir kez görüntülemeye yarayacak özellikte ekran görüntüsü alınmasının da engellenmesi bekleniyor.