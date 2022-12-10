Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

WhatsApp avatar dönemini başlattı. Platform, WhatsApp avatar özelliği dışında yeni özellikler üzerinde çalışmayı da sürdürüyor. Android için WhatsApp betanın yeni bir sürümünde ise yeni bir özellik keşfedildi. Keşfedilen yeni özelliği görenler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Çünkü görünüşe göre daha önce bir kez görüntüle özelliği sunan WhatsApp, bu özelliğe yeni bir ekleme yapmak için tekrar devreye girdi. WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliği de getirmişti.

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:06
55 Okunma
Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı



WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde ise, kullanıcılarını memnun etmek adında çalıştığı söylenen WhatsApp avatar özelliği ile karşımıza çıkmıştı. WhatsApp, avatarları WhatsApp'a getirdiğini duyurmuştu. Kademeli olarak kullanıma sunulan WhatsApp avatar özelliği ile WhatsApp'ta profil fotoğrafınız olarak kişiselleştirilmiş avatarınızı kullanabileceğiniz açıklanmıştı. Öte yandan WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!

Şimdi ise WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi. WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.20 sürümünü çıkartan WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için tek seferlik metin mesajları gönderme üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve videolar gönderme imkanı sunan "Bir kez görüntüle" özelliği metinler için de çalışacak gibi görünüyor.

TEKRAR OKUMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu özellik aracılığıyla gönderilen bir metin bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak. Tekrar okumak mümkün olmayacak. Ancak bu özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bu özelliğin, çok önemli bilgileri paylaştığınızda ve daha fazla gizlilik için alıcının telefonundan hemen silmek istediğinizde çok kullanışlı olacağı söyleniyor. Ek olarak verilen bilgilere göre, bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda olduğu gibi, bir kez görüntülenebilen metin mesajlarını da iletmek ve kopyalamak mümkün olmayacak. Ayrıca, metni bir kez görüntülemeye yarayacak özellikte ekran görüntüsü alınmasının da engellenmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppözellik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone sahipleri dikkat!
iPhone sahipleri dikkat!
WhatsApp'tan yeni özellik!
WhatsApp'tan yeni özellik!
Cep telefonu kullananlar dikkat
Cep telefonu kullananlar dikkat








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim