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Keşfetmeye bir adım kaldı: Evrenin derinliklerinden gelen radyo dalgaları

Avustralya'daki bir doktora öğrencisi, evrenin derinliklerindeki gizemli radyo dalgalarını gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek otonom bir sistem geliştirdi. Yeni yapılan araştırma sonucunda hızlı radyo dalgası patlaması ismi verilen bu sinyaller Dünya'ya ulaştığı anda detaylı bir şekilde incelenebilecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:18
Keşfetmeye bir adım kaldı: Evrenin derinliklerinden gelen radyo dalgaları

Hızlı radyo dalgası patlamaları olarak bilinen sinyaller, 2007 yılında keşfedildiğinden bu yana bilim insanlarının aklını kurcalıyordu. Webtekno’da yer alan habere göre bilim insanları, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yerlerden gelen radyo dalgalarını gerçek zamanlı olarak tespit edebilecek bir sistem geliştirdi. Bu sistemle birlikte evrenin derinliklerinden gelen radyo dalgaları tespit edilebilecek. Bu sayede gezegenimizden fazlasıyla uzakta bir yaşam formu bulunuyorsa bu canlıların tespitini yapabileceğiz.

EVRENİN 3,6 MİLYAR IŞIK YILI UZAĞINDAN RADYO SİNYALİ

Hızlı radyo dalgası patlamaları Dünya üzerindeki bir cihaz aracılığıyla tespit edildiği zaman çok uzun bir yol kat etmiş oluyor. Nereden geldiği tespit edilen ilk sinyalse bu yazın başlarında tespit edildi. Sinyalin evrenin bir ucundan, 3,6 milyar ışık yılı uzaklıktan geldiği saptandı.

Yeni sistemi geliştiren Wael Farah, “Bir sinyalin bir milisaniyeden daha kısa bir sürede evrenin yarısını kat edip birkaç milyar yıllık yolculuğun ardından teleskobumuza ulaşması ve karmaşık yapısını keşfetmek fazlasıyla ilginç bir olay” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİYE KADAR 5 RADYO DALGASI TESPİT EDİLDİ

Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Farah, Molongo Radyo Gözlem Evi’ndeki bir bilgisayarı geliştirerek bilgisayarın hızlı radyo dalgası patlamalarının özelliklerini keşfetmesini ve dalgaları arka plan seslerinden ayırmasını sağladı.

Şu ana kadar beş adet radyo dalgası patlamasını tespit eden bilgisayar, ekibin açıklamalarına göre bu zamana kadar tespit edilmiş en güçlü patlamalardan birini de tespit etti.

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Anahtar Kelimeler:
EvrenYaşam
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