KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde 11. Hafta Cuma akşamı Süper Lig'de oynanan tek maçla; GAÜ Çetinkaya - Lefke karşılaşmasıyla başlamıştı.
Süper Lig'de Cuma günkü startın ardından haftaya bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.
Birinci Lig'de ise 11. hafta ilk maçları bugün oynandı. Birinci Lig'de 11. haftaya 5 karşılaşma ile başlanmış oldu.
Süper ve Birinci liglerde 11. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Karşılaşmalar 14:00'te başlayacak.
Bügün oynanan ve 14:00'te başlayan karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
1 Aralık Cuma
GAÜ ÇETİNKAYA 2 - 1 LEFKE
2 Aralık Cumartesi
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA 1 - 1 BAF ÜLKÜ YURDU
OZANKÖY 0 - 5 TÜRK OCAĞI LİMASOL
YENİ BOĞAZİÇİ 0 - 0 CİHANGİR
BİRİNCİ LİG (2 Aralık Cumartesi)
DOĞANCI 2 - 3 DEĞİRMENLİK
KAYA MEHMETÇİK 0 - 2 BOSTANCI BAĞCIL
MORMENEKŞE 3 - 1 HAMİTKÖY
GÖNYELİ 1 - 1 GÖRNEÇ
GÖÇMENKÖY 3 - 0 AKOVA VUDA
GAÜ Çetinkaya-Lefke skoru ters yazıldı. Doğrusu 2-1 olacak.