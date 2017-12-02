KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Liglerinde 11. Hafta Cuma akşamı Süper Lig'de oynanan tek maçla; GAÜ Çetinkaya - Lefke karşılaşmasıyla başlamıştı.

Süper Lig'de Cuma günkü startın ardından haftaya bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

Birinci Lig'de ise 11. hafta ilk maçları bugün oynandı. Birinci Lig'de 11. haftaya 5 karşılaşma ile başlanmış oldu.

Süper ve Birinci liglerde 11. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Karşılaşmalar 14:00'te başlayacak.

Bügün oynanan ve 14:00'te başlayan karşılaşmalarda ise sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG

1 Aralık Cuma

GAÜ ÇETİNKAYA 2 - 1 LEFKE

2 Aralık Cumartesi

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA 1 - 1 BAF ÜLKÜ YURDU

OZANKÖY 0 - 5 TÜRK OCAĞI LİMASOL

YENİ BOĞAZİÇİ 0 - 0 CİHANGİR

BİRİNCİ LİG (2 Aralık Cumartesi)

DOĞANCI 2 - 3 DEĞİRMENLİK

KAYA MEHMETÇİK 0 - 2 BOSTANCI BAĞCIL

MORMENEKŞE 3 - 1 HAMİTKÖY

GÖNYELİ 1 - 1 GÖRNEÇ

GÖÇMENKÖY 3 - 0 AKOVA VUDA

