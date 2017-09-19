Korsancılar artık sömürecek…

Korsan içeriğin merkezi olarak anılan The Pirate Bay, kullanıcılarını sömürecek bir işleme başlıyor. Bitcoin madenciliğiyle kullanıcılarının işlemcilerini sömürecek olan The Pirate Bay’a kullanıcıların tepkisi büyük.

İŞLEMCİLERİNİZ YANABİLİR!

The Pirate Bay yöneticilerinden birisinin site üzerindeki ziyaretlerin işlemci güçlerinden faydalanarak bitcoin kazanmayı denediklerini açıklamasıyla birlikte büyük tepki toplayan site yetkilileri, bu kodun 24 saatliğine deneme amaçlı olarak kullanıldığını belirtseler de kullanıcıların öfkesini dindiremedi. İşlemcilerin aşırı yükten zarar görebilme ihtimali kullanıcıların tepkisini çekti.

YENİ SİSTEM: İSTEYENİ SÖMÜRECEĞİZ

Tepki çeken bu durumun ardından kullanıcıların aklında soru işareti bırakmak istemeyen site yetkilileri, sitenin belirli bölgesine yerleştirilerek destek olmak isteyen kullanıcıların girmesini sağlayan yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını da belirttiler.